Состоялся диалог между Аппаратом Омбудсмена Туркменистана и ГАНПЗУ

В октябре Аппарат Омбудсмена Туркменистана при поддержке ПРООН провел Диалог с Подкомитетом по аккредитации (ПКА) Глобального альянса национальных правозащитных институтов (ГАНПЗУ). Этот Диалог является значимым событием на пути страны к международному признанию через получение аккредитации в ГАНПЗУ.

С января 2021 года ПРООН в Туркменистане оказало стратегическую поддержку Аппарату Омбудсмена в приведении его работы в соответствие с Парижскими принципами.

В рамках данных усилий, с начала 2024 года ПРООН оказала содействие в подготовке Заявления о соответствии, которое было представлено в ГАНПЗУ в мае текущего года.

Для дальнейшей подготовки института к данному диалогу ПРООН поддерживала Аппарат Омбудсмена посредством проведения серии мероприятий по укреплению потенциала, консультаций и моделирующих сессий.

ПКА ГАНПЗУ отвечает за оценку соответствия национальных правозащитных институтов Парижским принципам. Успешная аккредитация усилит независимость, авторитет и возможности Аппарата Омбудсмена в области защиты прав человека в Туркменистане.