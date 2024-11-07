Неожиданные события в Лиге чемпионов: «Спортинг» разгромил «Сити», «Милан» победил «Реал»
В очередном туре Лиги чемпионов состоялся ряд неожиданных результатов. Главной сенсацией вечера стала победа португальского «Спортинга» над действующим победителем турнира «Манчестер Сити» со счетом 4:1. Другим неожиданным результатом стала победа «Милана» на выезде над «Реалом» в Мадриде со счетом 3:1.
«Ливерпуль» продемонстрировал уверенную игру, разгромив немецкий «Байер» 4:0. Не менее впечатляющую победу одержал нидерландский ПСВ, который обыграл испанскую «Жирону» с таким же счетом 4:0.
В других матчах тура:
- «Динамо» Загреб уверенно победило «Слован» (4:1)
- «Монако» минимально обыграло «Болонью» (1:0)
- «Лилль» и «Ювентус» разошлись миром (1:1)
- «Боруссия» Дортмунд с минимальным счетом одолела «Штурм» (1:0)
- «Селтик» победил «РБ Лейпциг» (3:1)
Сегодня, 6 ноября, турнир продолжится следующими матчами:
В 22:45 (по Ашхабаду):
- «Шахтёр» — «Янг Бойз»
- «Брюгге» — «Астон Вилла»
В 01:00 (7 ноября):
- «Спарта» Прага — «Брест»
- «Фейеноорд» — «Ред Булл Зальцбург»
- «Штутгарт» — «Аталанта»
- «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид
- «Црвена Звезда» — «Барселона»
- «Бавария» — «Бенфика»
- «Интер» — «Арсенал»