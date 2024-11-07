Неожиданные события в Лиге чемпионов: «Спортинг» разгромил «Сити», «Милан» победил «Реал»

Неожиданные события в Лиге чемпионов: «Спортинг» разгромил «Сити», «Милан» победил «Реал»
Фото: Footbal Italia

В очередном туре Лиги чемпионов состоялся ряд неожиданных результатов. Главной сенсацией вечера стала победа португальского «Спортинга» над действующим победителем турнира «Манчестер Сити» со счетом 4:1. Другим неожиданным результатом стала победа «Милана» на выезде над «Реалом» в Мадриде со счетом 3:1.

«Ливерпуль» продемонстрировал уверенную игру, разгромив немецкий «Байер» 4:0. Не менее впечатляющую победу одержал нидерландский ПСВ, который обыграл испанскую «Жирону» с таким же счетом 4:0.

В других матчах тура:

  • «Динамо» Загреб уверенно победило «Слован» (4:1)
  • «Монако» минимально обыграло «Болонью» (1:0)
  • «Лилль» и «Ювентус» разошлись миром (1:1)
  • «Боруссия» Дортмунд с минимальным счетом одолела «Штурм» (1:0)
  • «Селтик» победил «РБ Лейпциг» (3:1)

Сегодня, 6 ноября, турнир продолжится следующими матчами:

В 22:45 (по Ашхабаду):

  • «Шахтёр» — «Янг Бойз»
  • «Брюгге» — «Астон Вилла»

В 01:00 (7 ноября):

  • «Спарта» Прага — «Брест»
  • «Фейеноорд» — «Ред Булл Зальцбург»
  • «Штутгарт» — «Аталанта»
  • «ПСЖ» — «Атлетико» Мадрид
  • «Црвена Звезда» — «Барселона»
  • «Бавария» — «Бенфика»
  • «Интер» — «Арсенал»