Молодые таланты из Туркменистана стали лауреатами фестиваля «Звуки дутара»

VIII Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова, который в этом году был посвящен 300-летию Махтумкули Фраги, подвел итоги.

В этом году фестиваль привлек таланты со всех уголков мира: России, Туркменистана, Беларуси, Китая, Эквадора, сообщает оргкомитет фестиваля.

Представляем вам лауреатов фестиваля из Туркменистана:

Музыкальный конкурс

Духовые и ударные инструменты

С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет

Гарягдыев Эзиз (гобой) – 2 место

Народные инструменты

E. Старшая возрастная группа – от 18 лет

Абдуллаев Ахмет (плектрный дутар) – 3 место

Фортепиано

B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет

Широва Тылла (фортепиано) – 3 место

С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет

Рейимов Назар (фортепиано) – 1 место

Исмаилова Джейран (фортепиано) – дипломант

D. Юношеская возрастная группа – 15-17 лет

Худайбердиева Огулджемал – дипломант

Е. Старшая возрастная категория (от 18 лет)

Ягшимурадов Эрджел (фортепиано) – 2 место

Аманова Хумай (фортепиано) – 3 место

Джораев Батыр (фортепиано) – 3 место

Струнно-смычковые инструменты

B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет

Долыев Мяликгулы (скрипка) – 1 место

Насырова Соня (скрипка) – 2 место

D. Юношеская возрастная группа – 15-17 лет

Гурбанова Элина (скрипка) – 2 место

Борджакова Айпери (скрипка) – 3 место

Нурыева Нурана (скрипка) – 3 место

Ансамбли

Ансамбль скрипачей «Багтыярлык» – дипломанты

Вокальное искусство

С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет

Саидова Мадина – 2 место

Джумагулыева Дженнет – дипломант

E. Старшая возрастная группа – от 18 лет

Бегалиева Дунягозель – 1 место, Приз имени Медениет Шахбердыевой «За лучшее исполнение вокальных сочинений Нуры Халмамедова»

Черкезов Бегдурды – 1 место

Имамова Сельби – дипломант

Конкурс композиторов «Музыкальные произведения на стихи Махтумкули Фраги»

Керим Джумагулыев – лауреат I степени

Тылла Сатиева – лауреат III степени

Мердан Аннамурадов – лауреат III степени

Джемал Рейимова – лауреат III степени

Тылла Широва – диплом самой юной участнице конкурса с пожеланиями творческого раскрытия

Конкурс иллюстраций поэзии Востока «Отражение»

Номинация «Художественный образ Махтумкули Фраги: история и современность» — Хамида Набиева, лауреат I степени

Номинация «Художественное прочтение произведений российских поэтов о Востоке (иллюстрации)» -Тылла Широва, лауреат I степени в категории А «Еще не волшебник, я только учусь»

Конкурс чтецов «Вселенная слова»

B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет

Оразгельдыева Айнур – 1 место