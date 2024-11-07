Молодые таланты из Туркменистана стали лауреатами фестиваля «Звуки дутара»

Молодые таланты из Туркменистана стали лауреатами фестиваля «Звуки дутара»
Фото: Оргкомитет «Звуки дутара»

VIII Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова, который в этом году был посвящен 300-летию Махтумкули Фраги, подвел итоги.

В этом году фестиваль привлек таланты со всех уголков мира: России, Туркменистана, Беларуси, Китая, Эквадора, сообщает оргкомитет фестиваля.

Представляем вам лауреатов фестиваля из Туркменистана:

Музыкальный конкурс

  • Духовые и ударные инструменты

С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет
Гарягдыев Эзиз (гобой) – 2 место

  • Народные инструменты

E. Старшая возрастная группа – от 18 лет
Абдуллаев Ахмет (плектрный дутар) – 3 место

  • Фортепиано

B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет
Широва Тылла (фортепиано) – 3 место
С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет
Рейимов Назар (фортепиано) – 1 место
Исмаилова Джейран (фортепиано) – дипломант
D. Юношеская возрастная группа – 15-17 лет
Худайбердиева Огулджемал – дипломант
Е. Старшая возрастная категория (от 18 лет)
Ягшимурадов Эрджел (фортепиано) – 2 место
Аманова Хумай (фортепиано) – 3 место
Джораев Батыр (фортепиано) – 3 место

  • Струнно-смычковые инструменты

B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет
Долыев Мяликгулы (скрипка) – 1 место
Насырова Соня (скрипка) – 2 место
D. Юношеская возрастная группа – 15-17 лет

Гурбанова Элина (скрипка) – 2 место

Борджакова Айпери (скрипка) – 3 место

Нурыева Нурана (скрипка) – 3 место

  • Ансамбли

Ансамбль скрипачей «Багтыярлык» – дипломанты

  • Вокальное искусство

С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет
Саидова Мадина – 2 место
Джумагулыева Дженнет – дипломант

E. Старшая возрастная группа – от 18 лет
Бегалиева Дунягозель – 1 место, Приз имени Медениет Шахбердыевой «За лучшее исполнение вокальных сочинений Нуры Халмамедова»
Черкезов Бегдурды – 1 место
Имамова Сельби – дипломант

Конкурс композиторов «Музыкальные произведения на стихи Махтумкули Фраги»

  • Керим Джумагулыев – лауреат I степени
  • Тылла Сатиева – лауреат III степени
  • Мердан Аннамурадов – лауреат III степени
  • Джемал Рейимова – лауреат III степени
  • Тылла Широва – диплом самой юной участнице конкурса с пожеланиями творческого раскрытия

Конкурс иллюстраций поэзии Востока «Отражение»

Номинация «Художественный образ Махтумкули Фраги: история и современность» — Хамида Набиева, лауреат I степени

Номинация «Художественное прочтение произведений российских поэтов о Востоке (иллюстрации)» -Тылла Широва, лауреат I степени в категории А «Еще не волшебник, я только учусь»

Конкурс чтецов «Вселенная слова»
B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет
Оразгельдыева Айнур – 1 место