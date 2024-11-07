Молодые таланты из Туркменистана стали лауреатами фестиваля «Звуки дутара»
VIII Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова, который в этом году был посвящен 300-летию Махтумкули Фраги, подвел итоги.
В этом году фестиваль привлек таланты со всех уголков мира: России, Туркменистана, Беларуси, Китая, Эквадора, сообщает оргкомитет фестиваля.
Представляем вам лауреатов фестиваля из Туркменистана:
Музыкальный конкурс
- Духовые и ударные инструменты
С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет
Гарягдыев Эзиз (гобой) – 2 место
- Народные инструменты
E. Старшая возрастная группа – от 18 лет
Абдуллаев Ахмет (плектрный дутар) – 3 место
- Фортепиано
B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет
Широва Тылла (фортепиано) – 3 место
С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет
Рейимов Назар (фортепиано) – 1 место
Исмаилова Джейран (фортепиано) – дипломант
D. Юношеская возрастная группа – 15-17 лет
Худайбердиева Огулджемал – дипломант
Е. Старшая возрастная категория (от 18 лет)
Ягшимурадов Эрджел (фортепиано) – 2 место
Аманова Хумай (фортепиано) – 3 место
Джораев Батыр (фортепиано) – 3 место
- Струнно-смычковые инструменты
B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет
Долыев Мяликгулы (скрипка) – 1 место
Насырова Соня (скрипка) – 2 место
D. Юношеская возрастная группа – 15-17 лет
Гурбанова Элина (скрипка) – 2 место
Борджакова Айпери (скрипка) – 3 место
Нурыева Нурана (скрипка) – 3 место
- Ансамбли
Ансамбль скрипачей «Багтыярлык» – дипломанты
- Вокальное искусство
С. Средняя возрастная категория 13 – 14 лет
Саидова Мадина – 2 место
Джумагулыева Дженнет – дипломант
E. Старшая возрастная группа – от 18 лет
Бегалиева Дунягозель – 1 место, Приз имени Медениет Шахбердыевой «За лучшее исполнение вокальных сочинений Нуры Халмамедова»
Черкезов Бегдурды – 1 место
Имамова Сельби – дипломант
Конкурс композиторов «Музыкальные произведения на стихи Махтумкули Фраги»
- Керим Джумагулыев – лауреат I степени
- Тылла Сатиева – лауреат III степени
- Мердан Аннамурадов – лауреат III степени
- Джемал Рейимова – лауреат III степени
- Тылла Широва – диплом самой юной участнице конкурса с пожеланиями творческого раскрытия
Конкурс иллюстраций поэзии Востока «Отражение»
Номинация «Художественный образ Махтумкули Фраги: история и современность» — Хамида Набиева, лауреат I степени
Номинация «Художественное прочтение произведений российских поэтов о Востоке (иллюстрации)» -Тылла Широва, лауреат I степени в категории А «Еще не волшебник, я только учусь»
Конкурс чтецов «Вселенная слова»
B. Младшая возрастная категория 10 – 12 лет
Оразгельдыева Айнур – 1 место