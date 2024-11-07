Международная выставка Halal Expo 2024 приглашает предпринимателей из Туркменистана
Предприниматели из Туркменистана приглашаются принять участие в крупнейшей международной выставке халяльной индустрии Halal Expo, которая пройдет с 27 по 30 ноября 2024 года в Стамбуле (Турция), сообщает сайт СППТ.
Мероприятие, проводимое под патронажем Президента Турции в Istanbul Expo Center, представляет уникальную возможность для туркменских производителей выйти на международные рынки халяльной продукции и установить деловые контакты с партнерами из разных стран.
Выставка охватывает широкий спектр отраслей, включая:
- Продукты питания и напитки
- Текстиль и одежду
- Косметическую продукцию
- Медицинские товары и услуги
- Туристические услуги
В прошлом году выставку посетили более 30 000 представителей бизнеса из более чем 100 стран, а в рамках деловой программы было проведено свыше 2000 бизнес-встреч.
Организаторы обеспечивают участникам полную поддержку и сопровождение в рамках выставки, включая возможность проведения B2B-встреч с представителями крупных торговых сетей Турции и стран Ближнего Востока.