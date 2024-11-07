Делегация Туркменистана приняла участие в 17-м Форуме сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея» в Сеуле

Как сообщает Посольство Туркменистана в Республике Корея, 4 ноября в Сеуле состоялся 17-й Форум сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея» под председательством министра иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёля. Туркменистан на форуме представил посол Б. Дурдыев, который выступил с докладом о перспективах развития сотрудничества.

В рамках форума обсуждались вопросы развития сотрудничества в сферах экономики, транспорта и логистики, науки и образования, медицины, туризма, цифровизации и высоких технологий.

Были проведены четыре тематические сессии в гибридном формате по темам «Цепочки поставок», «Окружающая среда», «Цифровизация» и «Туризм». По итогам форума была принята Совместная декларация и Рабочая программа Секретариата форума на 2025 год.

Важным событием стала встреча глав делегаций с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, который подчеркнул растущее значение сотрудничества в формате «Центральная Азия — Республика Корея» и выразил готовность к углублению политико-дипломатических, экономических и культурных связей со странами региона.