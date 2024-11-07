В США завершилось голосование на выборах президента

В США завершились выборы президента. По последним данным, кандидат от республиканцев Дональд Трамп занимает лидирующие позиции. По информации телеканала Fox News, после завершения голосования на общенациональных выборах, Трамп смог набрать голоса 277 выборщиков, опередив своего конкурента Камалу Харрис (226 голосов). Об этом сообщает URA.RU.

Неопределенность вокруг итогов выборов часто сохраняется в течение нескольких дней после голосования. Это связано с необходимостью тщательно подсчитать все голоса, особенно те, что были отправлены по почте. В случае спорных результатов может потребоваться пересчет, что еще больше затягивает процесс определения победителя. Так, на выборах 2020 года финальные результаты были объявлены лишь спустя четыре дня.

Несмотря на предварительные результаты выборов, официальным признанием победы кандидата является голосование выборщиков, которое проходит 17 декабря. После этого Конгресс США 6 января подсчитывает эти голоса, и только после этого результаты выборов считаются окончательно подтвержденными. Завершающим этапом станет инаугурация нового, 47-го президента США 20 января 2025 года.