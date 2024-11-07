В Берлине прошло заседание туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству

10-е заседание Совместной туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству прошло в Берлине 5 ноября с участием вице-премьера Б.Атдаева.

Как сообщает МИД Туркменистана, заседание состояло из двух сессий. В первой — обсуждались экономические возможности Туркменистана и Германии, нынешнее состояние двусторонних торгово-экономических отношений и различные направления их развития.

Работа второй сессии прошла при участии представителей германских бизнес-структур и ассоциаций. Были рассмотрены конкретные вопросы взаимодействия в сферах инвестиционного и финансово-банковского сотрудничества, энергетики, нефти и газа, возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов метана, охраны окружающей среды, водного и сельского хозяйства, медицинской промышленности, транспорта, логистики и инфраструктуры, перехода к «зеленой экономике», поддержки малого и среднего бизнеса.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации «дорожной карты» по развитию сотрудничества между Туркменистаном и ФРГ, проделанная работа и предстоящие задачи совместно с Восточным комитетом немецкой экономики в данном направлении.

Стороны отметили значимость встречи Президента Туркменистана с представителями деловых кругов Германии в рамках встречи высокого уровня в формате «Центральная Азия – Германия», состоявшейся 17 сентября в Астане в текущем году.

Также состоялся обмен мнениями по возможностям расширения двустороннего взаимовыгодного партнерства, отмечает источник.