В Ашхабаде открылась выставка работ художника Берди Чарыева

5 ноября в Ашхабаде открылась персональная выставка известного художника Берди Чарыева, приуроченная к его 55-летию. Мероприятие организовано Управлением художественных выставок и выставочным центром изобразительного искусства.

На выставке будет представлено более 90 работ мастера, отражающих богатство туркменской культуры, традиций и природы. Экспозиция продлится 10 дней.

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