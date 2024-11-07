АООТ «Awtomobil ulag hyzmaty» набирает водителей такси и микроавтобусов

Крупная транспортная компания Туркменистана АООТ «Awtomobil ulag hyzmaty» объявила набор водителей такси и микроавтобусов. Компания предлагает работу на автомобилях Toyota Corolla, Toyota Coaster и Toyota Hiace.

От кандидатов на должность водителя такси требуются права категории «B» и «C», а также опыт управления легковым транспортом. Для работы на микроавтобусах необходимы водительские права категории «D» и соответствующий опыт вождения.

Помимо найма сотрудников, компания предоставляет услуги почасовой аренды современного автопарка, включающего автобусы, микроавтобусы и легковые такси. Данный сервис доступен как для юридических лиц и предприятий, так и для частных клиентов.

Заинтересованные кандидаты могут обратиться по адресу: Ашхабад, жилой комплекс «Чоганлы», проспект Атамырата Ниязова 422, Международный автовокзал.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 44-35-38, 44-35-20 или +99361493495.