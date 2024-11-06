Туркменские компании приглашены на крупнейшую выставку цепочек поставок в Китае

Туркменские компании получили приглашение для участия во второй международной выставке China International Supply Chain Expo (CISCE), которая состоится в конце ноября 2024 года в Пекине. Мероприятие, являющееся первой в мире национальной выставкой, специализирующейся на цепочках поставок, пройдет в Международном выставочном центре китайской столицы с 26 по 30 ноября. Об этом говорится в сообщении СППТ.

На площади более 100 000 квадратных метров будут представлены около 50 различных направлений и ключевых элементов цепочки поставок. Основной фокус выставки направлен на развитие услуг в рамках инициативы «Пояс и путь». Экспозиция охватит такие важные сферы, как умный транспорт, передовое производство, зеленое сельское хозяйство, чистая энергетика, цифровые технологии и здоровый образ жизни.

Организаторы подчеркивают международный характер мероприятия, проходящего под лозунгом «Объединение мира для общего будущего». В прошлом году первая выставка CISCE собрала 515 компаний и организаций из 55 стран.

Для участников предусмотрены индивидуальные экскурсии и VIP-услуги, что создаст благоприятные условия для развития международного сотрудничества, привлечения инвестиций и обмена опытом в сфере цепочек поставок.