Туркменистан 6 ноября примет участие в саммите ОТГ в Бишкеке – СМИ

В Бишкеке 6 ноября состоится очередной одиннадцатый саммит Организации тюркских государств (ОТГ), в работе которого примут участие главы пяти государств-членов организации, а также лидеры стран-наблюдателей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Кыргызстана.

Темой предстоящего саммита является «Усиление тюркского мира: Экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех». По итогам саммита председательство в ОТГ на 2025 год перейдет Кыргызстану.

В состав Организации тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркменистан и Венгрия.