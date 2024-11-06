Медицинский вуз Туркменистана приглашает к участию в международной олимпиаде по биологии

Студенты высших учебных заведений Туркменистана и зарубежных стран приглашаются принять участие в III Международной интернет-олимпиаде по биологии, которая пройдет 20 ноября в Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», регистрация участников продолжается до 10 ноября .

Желающим выступить в олимпиаде, необходимо оформить заявку на участие на сайте медуниверситета.

Студентам, прошедшим регистрацию, будет отправлен логин и пароль для участия на указанную ими электронную почту за день до олимпиады.

Задания олимпиады подготовлены по разным разделам биологии в виде тестов и задач, на выполнение которых участникам будет отведено 150 минут.

Дополнительную информацию можно получить на сайте туркменского вуза, а также по телефонам: +993-12-48-99-32; +993-63-58-51-11 и электронной почте: tdlu.iolimp@gmail.com