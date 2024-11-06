Гуванчмухаммеда Овекова избрали на пост председателя Федерации футбола Туркменистана

43-летний Гуванчмухаммед Овеков единогласно избран новым председателем Федерации футбола Туркменистана на внеочередной выборной конференции, состоявшейся в понедельник в Ашхабаде, сообщает сайт «Jankoyer».

После завершения профессиональной карьеры Гуванчмухаммед работал в тренерском штабе «Ахала», затем руководил футбольными клубами «Ахал» и «Аркадаг». Под его руководством «Ахал» в 2022 году оформил «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Туркменистана, а в следующем сезоне аналогичного успеха добился «Аркадаг». Примечательно, что обе команды провели свои чемпионские сезоны без единого поражения.

За свою профессиональную карьеру Овеков выступал как в туркменских клубах («Ниса», «Балкан»), так и за рубежом. Значительную часть карьеры он провел в Украине, также играл в Казахстане и в Узбекистане.

В составе национальной сборной Овеков установил уникальное достижение, став единственным туркменским футболистом, забившим четыре мяча в одном официальном матче – это произошло в игре против сборной Афганистана на Кубке вызова АФК в 2008 году.