В Туркменистане открыт прием заявок на участие в молодежном семинаре ОБСЕ

Центр ОБСЕ в Ашхабаде объявил об открытии приема заявок на участие в молодежном семинаре «Взаимосвязь воды, продовольствия и энергии», который будет организован ОБСЕ совместно с правительством Швейцарии и состоится в Ашхабаде 29-30 января.

Основными целями являются:

Наращивать потенциал молодых – особенно женщин – специалистов в водном, энергетическом и продовольственном секторах в Центральной Азии, чтобы лучше находить компромиссы в контексте водной безопасности на основе системного, меж-секторального и меж-поколенческого подхода.

Усилить интеграцию взглядов молодежи на форумы, посвященные вопросам воды, продовольствия, энергетики и климата.

В ходе семинара ожидается:

Экспертный вклад и интерактивные сессии, разработка перспективного видения

Возможность выстраивания связей с экспертами и молодыми специалистами из других стран

Применение взаимосвязи вода-энергия-продовольствие во время полевого визита

Кто может принять участие в семинаре:

Молодые специалисты в возрасте 18-35 лет, проживающие в Туркменистане, имеющие образование и опыт работы в области управления водными ресурсами, продовольствия, энергетики и экологической устойчивости или в смежных областях.

Участники должны продемонстрировать опыт работы в соответствующих областях, отличные коммуникативные навыки и сильную мотивацию для активного участия в мероприятиях семинара, включая дискуссии и групповую работу.

Рабочие языки семинара — английский и русский.

Для того, чтобы стать участником семинара необходимо до 17 ноября заполнить форму заявки по этой ссылке:

отправьте свое резюме на английском или русском языке. отправьте короткое видео на английском или русском языке продолжительностью не более 1 минуты, посвященное следующим вопросам:

Какова, по вашему мнению, будет самая большая проблема, связанная с водой, энергией и продовольствием в вашем регионе в ближайшем и отдаленном будущем? Какие решения можно было найти?

Что мотивирует вас участвовать в молодежном семинаре и каковы ваши ожидания?

Заявки будут рассматриваться по мере поступления.

Стоимость проезда, проживания и питания для отдельных участников будет покрыта ОБСЕ.

После 17 ноября прием заявок будет закрыт.