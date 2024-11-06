В Туркменистане для русских школ издан новый учебник «Физика»
Новый учебник «Физика» издан для учащихся 9 классов общеобразовательных средних школ Туркменистана с русским языком обучения.
Авторы учебника Бахар Атаева, Абдурахман Чарыев и Мерген Мурриков, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.
В учебнике на современном уровне изложены вопросы механики, термодинамики и молекулярной физики, приводятся примеры практического применения законов физики, рассмотрены методы решения задач.
В конце каждой главы представлены упражнения разного уровня сложности с ответами.
Для эффективного изучения материала учебник снабжен значительным количеством рисунков.
В некоторых темах был использован хрестоматийный материал, который дает представление об исторических условиях открытия законов, становлении физических теорий, борьбе идей в физике.