В Туркменистане для русских школ издан новый учебник «Физика»

Новый учебник «Физика» издан для учащихся 9 классов общеобразовательных средних школ Туркменистана с русским языком обучения.

Авторы учебника Бахар Атаева, Абдурахман Чарыев и Мерген Мурриков, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В учебнике на современном уровне изложены вопросы механики, термодинамики и молекулярной физики, приводятся примеры практического применения законов физики, рассмотрены методы решения задач.

В конце каждой главы представлены упражнения разного уровня сложности с ответами.

Для эффективного изучения материала учебник снабжен значительным количеством рисунков.

В некоторых темах был использован хрестоматийный материал, который дает представление об исторических условиях открытия законов, становлении физических теорий, борьбе идей в физике.