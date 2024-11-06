В Дашогузе состоится экофестиваль

10 ноября в Областной библиотеке Дашогузского велаята в честь Праздника урожая состоится Экологический фестиваль «Развитие экологической культуры», который проводится ПРООН совместно с МИД Туркменистана, хякимликом города Дашогуза, а также в партнерстве с Американским уголком в Дашогузе, ЮНЕСКО, НПО «Экодурмуш» и НПО «Яшил шохле».

Экологическая культура является важнейшим аспектом гармонизации отношений между человеком и природой, обществом и государством, и представляет собой ключевой элемент культурно-духовного наследия нации.

Участников ожидает насыщенная программа, включающая сессии по вопросам Аральского кризиса и опустынивания, агробизнесу и образовательным возможностям, а также кинопоказы экологических фильмов, игры, конкурсы и мастер-классы, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

В рамках фестиваля будет организована выставка экологической продукции, ремесел, национальной одежды, студенческих научных работ. Посетители смогут отведать вегетарианскую кухню и приобрести эко-продукцию.

Также пройдет акция по сбору макулатуры.

Время проведения с 10:00 до 14:00.