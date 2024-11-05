Туркменистан установил дипломатические отношения с Лихтенштейном

Постоянные представители Туркменистана и Княжества Лихтенштейн при ООН подписали в Нью-Йорке Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами. Церемония состоялась в офисе постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций, сообщает МИД.

В ходе встречи постоянный представитель Туркменистана Аксолтан Атаева и представитель Лихтенштейна Кристиан Венавесер обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в рамках ООН, включая темы укрепления мира, превентивной дипломатии и развития международных спортивных связей.