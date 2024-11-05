Проект USAID YDA приглашает заинтересованные организации к сотрудничеству

Проект USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) приглашает учебные центры, кадровые агентства, консалтинговые компании и другие организации Туркменистана к сотрудничеству для совместной реализации программы TechYouth Bootcamp в Ашхабаде и велаятаях.

Программа TechYouth Bootcamp направлена на подготовку молодых специалистов в сфере ИТ и включает в себя проведение интенсивных курсов с «полным погружением» в формате буткемп.

Цель программы — дать возможность молодым людям получить профессию в области ИТ и успешно трудоустроиться.

Заинтересованные стороны могут до 14:00 2 декабря заполнить онлайн-форму по данной ссылке.