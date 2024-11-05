К 2035 году в Ашхабаде может появиться метро

На международной конференции «CIET-2024» управляющий директор компании «Интербудмонтаж» Владимир Петрук рассказал о перспективах строительства метрополитена в Ашхабаде. Идея создания метро была впервые озвучена в феврале 2014 года Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым во время посещения СА «Интербудмонтаж».

По словам Петрука, над оценкой возможности строительства работали специалисты японской компании «Сумитомо», Ассоциации японского метро и германской консалтинговой группы «К2». За десять месяцев исследований эксперты изучили геологические условия и сейсмическую активность региона, подтвердив техническую возможность строительства при условии использования усиленных железобетонных конструкций.

Согласно концепции, ашхабадский метрополитен должен стать экологически чистым транспортным решением, которое в будущем может связать столицу с «умным городом» Аркадаг, Геокдепе на западе и Анау на востоке. Предполагаемый срок появления метро — 2035 год.

«Учитывая растущее благосостояние населения и увеличение количества автомобилей на улицах города, метро станет единственным эффективным решением транспортных проблем в будущем», — подчеркнул Владимир Петрук, отметив успешный опыт эксплуатации метрополитенов в 36 странах, расположенных в сейсмических зонах.

В настоящее время ведется работа с Министерством строительства и архитектуры Туркменистана, также планируется обсуждение вопроса с миссией ООН в рамках программы развития городской инфраструктуры. Компания «Интербудмонтаж», имеющая значительный опыт в подземном строительстве, выразила готовность участвовать в реализации проекта, направленного на улучшение качества жизни граждан.