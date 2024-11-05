Итоги второго дня международной конференции «CIET-2024»

Второй день международной конференции «CIET-2024» был насыщен обсуждениями ключевых направлений развития Туркменистана в сферах энергетики, градостроительства, промышленности и инфраструктуры. Программа включала четыре тематические сессии с участием ведущих национальных и международных экспертов.

Энергетика и химическая промышленность

На первой сессии, посвященной монетизации углеводородных ресурсов, министр энергетики Туркменистана Аннагельди Сапаров представил стратегию развития энергетического сектора. Особое внимание было уделено модернизации газохимических комплексов и строительству новых электростанций. Представители Daewoo Engineering и Hyundai Engineering поделились опытом реализации подобных проектов в регионе.

Эксперт S&P Global Commodity Insights Аллан Пикетт представил анализ глобальных тенденций в производстве химических удобрений, подчеркнув растущий потенциал Туркменистана в этом секторе.

Умный город будущего

Вторая сессия была посвящена развитию города Аркадаг. Председатель Государственного комитета по строительству Дерьягельды Оразов презентовал планы по созданию медицинских и промышленных кластеров. Особый интерес вызвал доклад Владимира Петрука о внедрении современных стандартов сейсмостойкого строительства, а также о перспективах строительства метрополитена в Ашхабаде.

Промышленность и финансирование

В ходе третьей сессии обсуждались вопросы производства строительных материалов и финансирования инфраструктурных проектов. Министр промышленности Тойгулы Нуров представил программу развития отечественного производства. Представители международных финансовых институтов, включая АБР и Sumitomo Corporation, обозначили возможности привлечения инвестиций.

Государственно-частное партнерство

Завершающая сессия была посвящена развитию государственно-частного партнерства. Председатель Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог Хангелди Керимов представил перспективные проекты в сфере транспортной инфраструктуры. Представители ЕБРР и частного сектора обсудили правовые и финансовые аспекты реализации совместных проектов.

Особое внимание в ходе всех сессий уделялось вопросам цифровизации и внедрения инновационных технологий в промышленности, строительстве и энергетике. Конференция продемонстрировала готовность Туркменистана к реализации масштабных проектов с привлечением международного опыта и инвестиций.