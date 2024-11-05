В Туркменистане частный бизнес вырос до 29 тысяч предприятий

Частный сектор Туркменистана достиг 29 000 компаний и предпринимателей благодаря системе налоговых преференций. Об этом сообщил в ходе выступления на международной конференции «CIET-2024», Тачмырат Гурдов, член правления СППТ.

Государство полностью освободило от налогов сельхозпроизводителей, отменило НДС для частных лиц и установило налог всего 2% с оборота для малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия платят 8% налога на прибыль.

В числе крупнейших частных проектов — строительство автомагистрали Ашхабад-Туркменабат за $2,3 млрд, из которой уже введено 312 км из запланированных 600 км.

1500 частных промышленных компаний производят стройматериалы, пластик, мебель, автоаккумуляторы и бытовую технику. В 2023 году частные застройщики сдали новый «умный город» Аркадаг с 340 зданиями, оснащенными цифровыми системами.

Для поддержки бизнеса Туркменистан предоставляет беззалоговые кредиты под инфраструктурные проекты. В ближайших планах — создание новых промышленных зон возле Ашхабада и в Марыйском велаяте.