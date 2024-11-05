В небо Каппадокии был запущен воздушный шар с портретом Махтумкули в обрамлении флагов двух дружественных стран: Туркменистана и Турции. Данная акция состоялась в рамках мероприятия, которое Посольство Туркменистана в Турецкой Республике провело совместно с Фондом «ЭкоЕвразия» и Ассоциацией сотрудничества гражданского общества тюркского мира.

Как сообщает patronlardunyasi.com, мероприятие в честь 300-летия великого туркменского классика проходило в курортном городе Гёреме в Невшехире — одном из притягательных туристических мест Турции.

Посол Туркменистана в Анкаре Мекан Ишанкулиев подчеркнул, что Каппадокия является важным туристическим регионом Турции, она всемирно известна своими площадками для полётов на воздушных шарах.

«Вот почему мы проводим мероприятие в честь выдающегося туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги именно здесь, среди очаровательных пейзажей Каппадокии», — сказал посол.

Воздушный шар с портретом Махтумкули Фраги и флагами двух государств взмыл в небо на рассвете. На борту воздушного шара находились также посол М.Ишанкулиев и сопровождающая его делегация.

Воздушный шар парил над долинами, покрытыми сказочной дымкой, открывая перед участниками незабываемое зрелище.