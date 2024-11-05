В Исламабаде прошла встреча посла Туркменистана и председателя Сената Пакистана

На днях посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов и председатель Сената Пакистана Сайед Юсуфом Разп Гилани провели двустороннюю встречу.

Как сообщается на сайте Посольства, встреча состоялась по инициативе туркменской стороны.

Собеседники обсудили пути дальнейшего развития межпарламентских связей, направленных на укрепление отношений и сотрудничества на международной арене. Также было рассмотрено сотрудничество в сфере двусторонней и транзитной торговли, отмечает источник.