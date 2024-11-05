В Ашхабаде состоялась ярмарка высшего образования Чешской Республики

Сегодня в Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана прошла ярмарка чешских высших учебных заведений, которая привлекла большое внимание молодежи.

Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, в мероприятии приняли участие представители всех вузов Ашхабада, что подчёркивает значимость события для образовательного сообщества страны.

На ярмарке были представлены ведущие университеты Чехии, включая Карлов университет в Праге, Университет химической технологии, Чешский сельскохозяйственный университет и Университет Томаша Бати в Злине. Здесь также присутствовали руководители академических подразделений и международных офисов, а также представители агентства CzechPoint.Uz, оказывающего поддержку студентам из Центральной Азии, обучающихся в Чехии.

Молодёжь, присутствовавшая на ярмарке, получила уникальную возможность узнать о программах чешских университетов и перспективах обучения за рубежом.

Присутствующие на мероприятии заместитель министра образования Туркменистана по высшему и средне-техническому образованию Азат Атаев, чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте) Любомир Фреборт, а также ректор Института телекоммуникаций и информатики обсудили возможности академического обмена и перспективы двустороннего сотрудничества.

Ярмарка стала важной платформой для расширения международных связей и укрепления сотрудничества между Туркменистаном и Чешской Республикой в сфере образования, подчеркивает источник.