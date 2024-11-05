Более 16 тысяч видов деревьев находятся под угрозой исчезновения

По данным нового доклада Международного союза охраны природы (МСОП), подготовленного для Красной книги, каждый третий вид деревьев в мире находится под угрозой исчезновения, сообщает daily.afisha.ru со ссылкой на CNN.

Согласно исследованию, из 47 282 известных науке видов деревьев как минимум 16 425 находятся в критическом состоянии. Исследователи отмечают тревожный факт: количество видов деревьев под угрозой исчезновения более чем вдвое превышает совокупное число всех находящихся в опасности видов птиц, млекопитающих, рептилий и амфибий.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, угрожающих существованию деревьев: расширение городских территорий, развитие сельского хозяйства, распространение инвазивных видов, различные заболевания, а также климатические изменения, проявляющиеся в повышении уровня моря и усилении штормов.

Гретель Агилар, генеральный директор МСОП, подчеркивает: «Потеря деревьев напрямую угрожает тысячам других видов растений, грибов и животных, демонстрируя, насколько глубоко взаимосвязан наш природный мир. Деревья — это барометр жизни. Они производят кислород, которым дышат люди, обеспечивают пищу и убежище для диких животных, дают лекарства и средства к существованию коренным народам, а также поглощают из атмосферы углеродное загрязнение, способствующее выделению тепла».

Наиболее критическая ситуация наблюдается на островных территориях – Фиджи, Кубе и Мадагаскаре. В регионе Южной Америки, где располагаются леса Амазонии, 3 356 видов деревьев из 13 668 находятся под угрозой исчезновения из-за масштабной вырубки лесов для сельскохозяйственных нужд и животноводства.