Азиатский банк развития намерен поддержать Туркменистан в переходе к низкоуглеродной экономике

Выступая сегодня на международной конференции CIET — 2024, Артур Андрисяк, страновой директор Постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане, заявил, что банк готов предоставить широкий спектр финансовой и технической помощи для развития возобновляемой энергетики в стране.

«АБР обладает значительным опытом реализации как суверенных, так и несуверенных проектов в области возобновляемой энергетики по всей Азии, — отметил Андрисяк. — Мы готовы задействовать этот опыт, чтобы поддержать Туркменистан в достижении его амбициозных целей по декарбонизации экономики».

В частности, АБР готов предоставить грант технической помощи в размере 1 миллиона долларов США для внедрения солнечной энергетики и систем хранения в городе Арадаг и других регионах Туркменистана. Кроме того, банк профинансировал учебные туры для должностных лиц профильных ведомств страны, чтобы ознакомить их с передовым опытом реализации солнечных проектов в Узбекистане, Дании, Норвегии и других государствах.

«Мы также выделяем 750 000 долларов США на оценку ветрового потенциала, анализ площадок для ветропарков и поддержку энергоэффективных инициатив», — добавил представитель АБР.

Андрисяк подчеркнул, что ключевым направлением сотрудничества станет разработка «дорожной карты» низкоуглеродного перехода в энергетическом секторе Туркменистана, а также поддержка в создании долгосрочной стратегии достижения углеродной нейтральности.

«Мы готовы рассмотреть различные финансовые инструменты, включая суверенное и несуверенное финансирование, для реализации конкретных инвестиционных проектов в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, — сказал Андрисяк. — Размер кредитов может варьироваться от 20 до 500 миллионов долларов в зависимости от потребностей страны».

Представитель АБР также напомнил об успешно реализованных ранее в Туркменистане проектах банка, в том числе по модернизации транспортной инфраструктуры, развитию профессионального образования и поддержке малого и среднего бизнеса.