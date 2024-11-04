Rönesans Holding планирует расширить свое присутствие в Туркменистане

Турецкая компания Rönesans Holding планирует расширить свое участие в развитии газохимического сектора Туркменистана, уделяя особое внимание проектам по переработке природного газа и производству химической продукции. Об этом сообщил председатель правления компании Эрман Иличак на международной конференции «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2024» (CIET 2024), проходящей в Ашхабаде.

– Мы делаем значительный вклад в производство различных материалов из природного газа и развитие химической промышленности, что направлено на повышение экспортного потенциала Туркменистана», – подчеркнул Иличак в своем выступлении. По его словам, компания реализует эти проекты в сотрудничестве с национальными предприятиями и международными партнерами.

За 15 лет работы в Туркменистане Rönesans Holding зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации крупномасштабных промышленных проектов. Особое внимание компания уделяет внедрению высоких технологий при модернизации существующих производственных мощностей. В частности, значительные инвестиции были направлены на развитие предприятий в Марыйском велаяте.

– При реализации проектов в энергетическом секторе мы учитываем не только национальные интересы Туркменистана, но и потребности всего региона, – отметил глава компании. Он также сообщил о планах участия в новых крупных проектах, которые будет иметь значение на региональном и международном уровнях.

В рамках своей деятельности в Туркменистане Rönesans Holding активно развивает программу подготовки местных специалистов. – Мы не только приглашаем зарубежных экспертов, но и создаём все необходимые условия для обучения туркменских специалистов, – подчеркнул Иличак.

Компания также участвует в развитии городской инфраструктуры Туркменистана. В частности, Rönesans Holding вносит свой вклад в строительство «умного» города Аркадаг, применяя современные технологии городского планирования и строительства.

В заключение председатель правления выразил благодарность Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову за оказанное доверие и подтвердил готовность компании к реализации новых проектов в промышленном, строительном и энергетическом секторах страны.

Международная конференция CIET 2024 проходит в Ашхабаде 3-5 ноября. В мероприятии принимают участие более 330 делегатов из 30 стран. Инициаторами трёхдневного форума, приуроченного ко Дню работников строительного и промышленного комплекса Туркменистана, являются Государственный концерн «Туркменхимия», Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, Министерство энергетики Туркменистана, Министерство промышленности и строительного производства и Министерство строительства и архитектуры Туркменистана.