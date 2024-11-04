Gertner Group планирует расширить сотрудничество с Туркменистаном в строительном секторе

В Ашхабаде проходит международная конференция и выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана» (3-5 ноября 2024 года). В рамках мероприятия генеральный директор Gertner Group Александр Митцингер поделился планами компании по развитию сотрудничества с Туркменистаном.

Компания Gertner Group, имеющая 70-летний опыт работы между Западом и Востоком в сфере поставок промышленного оборудования, уже активно развивает свое присутствие на туркменском рынке. За последние два года компания успешно реализовала проект с государственным концерном «Туркменхимия» по модернизации основного конвейера на заводе «Гарабогазкарбамид».

«Мы планируем создать сервисную компанию совместно с известной немецкой компанией по конвейерным системам для повышения эффективности и устойчивости оборудования в Туркменистане», — отметил Александр Митцингер.

Особое внимание Gertner Group уделяет строительному сектору. На конференции будет представлен новый проект по производству фиброцементных материалов совместно с австрийскими партнерами. Данная технология предлагает инновационную альтернативу традиционному мрамору, особенно актуальную для сейсмической зоны Туркменистана. Фиброцементные плиты отличаются легкостью и устойчивостью к различным температурным режимам.

По словам г-на Митцингера, компания видит значительный потенциал для развития в Туркменистане, особенно в строительном секторе и производстве строительных материалов.

«Всего через 6 месяцев после моего первого визита в страну в конце 2022 года мы выиграли первый тендер для модернизации основы основного конвейера завода Гарабогазкарбамид, а также на поставку критически важных химикатов для производства «, — подчеркнул глава компании.

Международная конференция продолжит свою работу до 5 ноября, предоставляя платформу для развития делового сотрудничества между международными компаниями и Туркменистаном.