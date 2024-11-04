Daewoo E&C расширяет деятельность в Туркменистане

Председатель южнокорейской компании Daewoo E&C Джонг Вон-Джу объявил о значительном расширении деятельности компании в Туркменистане в ходе Международной конференции CIET 2024, проходящей в Ашхабаде.

Знаковым достижением в туркмено-корейском сотрудничестве стал проект «Умный город Аркадаг», который в сентябре этого года завоевал три престижные награды на Всемирной выставке Smart City Expo в Южной Корее. Это международное признание существенно повысило статус Туркменистана на мировой арене в сфере инновационного градостроительства.

«Туркменистан привлекает внимание всего мира в таких областях, как строительство, химия и энергетика», – подчеркнул г-н Джонг Вон-Джу, отметив высокий потенциал страны для дальнейших инвестиций.

Важным этапом развития сотрудничества стало получение компанией контракта на строительство завода минеральных удобрений в Туркменабате. Этому предшествовало подписание Меморандума о взаимопонимании с ГК «Туркменхимия» во время визита Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Корею в ноябре 2022 года.

Для укрепления своего присутствия на туркменском рынке Daewoo E&C, обладающая более чем 50-летним опытом в различных областях строительства, открыла филиал в Ашхабаде в октябре прошлого года.

«Мы продолжим предлагать идеи и развивать сотрудничество, которые будут способствовать развитию Туркменистана в будущем», – заявил председатель компании, подтверждая долгосрочные планы Daewoo E&C в регионе.

Напомним, что Южнокорейская строительная компания Daewoo Engineering & Construction выиграла тендер на строительство завода по производству минеральных удобрений в Туркменабате.