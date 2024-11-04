Туркменский тяжелоатлет награжден автомобилем за золото на молодежном чемпионате мира

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Распоряжение, в соответствии с которым Шахзадбеку Мятякубову, завоевавшему золотую медаль на молодежном Чемпионате мира по тяжелой атлетике, подарили новый автомобиль, сообщает TDH.

Мятякубов завоевал золотые медали на прошедшем в Леоне (Королевство Испания) 19-28 сентября 2024 года чемпионате мира по тяжёлой атлетике среди молодёжи.

В президентском распоряжении отмечается, что награждение производится в знак признания личного вклада спортсмена в развитие туркменского спорта и укрепление спортивного авторитета страны на мировом уровне.

В качестве подарка чемпиону вручили белый седан Toyota Camry V6 2023 года выпуска.

Напомним, три золотые медали в каждом виде упражнений и сумме двоеборья с юниорским мировым рекордом в толчке завоевал туркменский тяжелоатлет Шахзадбек Матякубов на чемпионате мира среди юниоров не старше 20 лет в испанском Леоне. Этого успеха он добился в весовой категории до 102 кг, в которой титул сильнейшего оспаривали 13 спортсменов из 11 стран.

Как сообщало издание «Туркменистан: Золотой век», «до конца этого года у Шахзадбека представится ещё возможность побить рекорды среди юниоров на чемпионате мира среди взрослых спортсменов с 6 по 15 декабря в Бахрейне и юниорском чемпионате Азии с 19 по 25 декабря в Катаре, на которых он пообещал побороться за все три рекордные достижения».