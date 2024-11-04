Туркменистан остаётся центром притяжения иностранных инвестиций – Ахмет Чалык

Председатель совета директоров группы компаний «Чалык Холдинг» Ахмет Чалык выступил на международной конференции «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2024» (CIET 2024), открывшейся сегодня в Ашхабаде.

В своём выступлении Ахмет Чалык отметил значимость конференции, собравшей ведущих представителей отрасли для обсуждения инновационных технологий и решений. Он подчеркнул, что Туркменистан благодаря своей политической и экономической стабильности продолжает привлекать иностранные инвестиции.

«Наши компании работают в Туркменистане на протяжении многих лет, и за это время мы реализовали множество проектов в строительном, промышленном и энергетическом секторах, – заявил Чалык. – Мы гордимся тем, что продолжаем наше сотрудничество и в других секторах, таких как здравоохранение, текстильная и химическая промышленность».

Чалык также рассказал о текущих проектах компании, включая строительство парогазовой электростанции мощностью 1574 мегаватт в Балканском велаяте и участие в международном проекте линии электропередач Туркменистан – Афганистан – Пакистан. Он выразил уверенность, что обсуждения на конференции приведут к дальнейшему прогрессу в строительстве, промышленности и энергетике Туркменистана.

Международная конференция CIET 2024 проходит в Ашхабаде 3-5 ноября. В мероприятии принимают участие более 330 делегатов из 30 стран. Инициаторами трёхдневного форума, приуроченного ко Дню работников строительного и промышленного комплекса Туркменистана, являются Государственный концерн «Туркменхимия», Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, Министерство энергетики Туркменистана, Министерство промышленности и строительного производства и Министерство строительства и архитектуры Туркменистана.