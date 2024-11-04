Рост экономики Туркменистана составил 6,3% за девять месяцев 2024 года

За первые девять месяцев текущего года экономика Туркменистана демонстрирует стабильный рост на уровне 6,3%, сообщил министр финансов и экономики страны Сердар Джораев на международной конференции «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2024» (CIET 2024).

Как отметил министр, достигнутые показатели связаны с активным развитием промышленного сектора и реализацией программы по переходу к циркулярной экономике. Особое внимание в стране уделяется внедрению цифровых и «зеленых» технологий, а также модернизации действующих производств.

В рамках промышленной политики Туркменистан делает ставку на создание предприятий по производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Правительство стимулирует развитие обрабатывающей промышленности, что позволило расширить ассортимент выпускаемой в стране продукции и создать новые рабочие места.

В энергетическом секторе страна достигла полной газификации и электрификации городов и населенных пунктов. По словам Джораева, благодаря созданию единой газотранспортной и электроэнергетической систем Туркменистан полностью обеспечивает потребности экономики собственными энергоресурсами.