В Туркменистане прошла акция «Большой этнографический диктант»

В Отделе образования, науки и культуры посольства РФ в Ашхабаде состоялся «Большой этнографический диктант», в котором приняли участие более 80 человек.

Диктант включал 30 вопросов, охватывающих темы от традиционных обрядов сватовства до исторических событий и народных поверий. Организаторы подготовили ценные подарки для победителей.

Международная акция «Большой этнографический диктант» – это просветительский проект, направленный на знакомство с культурой народов России и оценку уровня этнокультурной грамотности.