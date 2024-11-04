В Ашхабаде стартовала Международная конференция CIET 2024

3 ноября в Ашхабаде начала работу масштабная Международная конференция CIET 2024, собравшая ведущих представителей строительной, промышленной и энергетической отраслей.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные представители правительства Туркменистана: заместитель Председателя Кабинета Министров Баймырат Аннамаммедов, министр промышленности и строительного производства Тойгулы Нуров и министр финансов и экономики Сердар Джораев.

Среди почетных гостей конференции – руководители крупнейших международных компаний: председатель правления Çalık Holding Ахмет Чалык, глава Rönesans Holding Эрман Иличак, председатель Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd Чон Ванджу. Японский бизнес представляют Танака Масаказу (Mitsubishi Heavy Industries) и Ясунори Сакамото (Mitsubishi Corporation). Также в работе форума участвуют Александр Матцингер (Gertner Group) и Колин Нельсон (LIAMOL TRADING GmbH).

Программа трехдневной конференции включает обсуждение новых инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики, строительства и промышленности, подписание меморандумов и контрактов, проведение семинаров и круглых столов. Особое внимание будет уделено второму этапу строительства умного города Аркадаг.

В рамках мероприятия также организована выставка, демонстрирующая последние достижения и инновационные технологии в строительной отрасли Туркменистана.