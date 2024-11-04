В Ашхабаде отметили индийский праздник «Дивали»

Посольство Индии совместно с министерством культуры Туркменистана организовало в Ашхабаде празднование «Дивали», также известного как День единства Индии. В торжественном мероприятии приняли участие представители государственных ведомств, международных организаций, дипломаты и деятели культуры.

Посол Индии Мадхумита Хазарика Бхагат выразила благодарность туркменскому правительству за содействие в укреплении культурных связей между странами. В свою очередь заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахат Ширимов отметил, что благодаря усилиям Президента Сердара Бердымухамедова и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди двусторонние отношения вышли на новый уровень развития.

По словам туркменского чиновника, сотрудничество между странами активно развивается во всех сферах, включая культурно-гуманитарную. Подтверждением этому служат регулярные выступления индийских творческих коллективов, показы фильмов и другие совместные мероприятия, проводимые в туркменской столице.