Алп Арслан Бегенджов получил автомобиль в подарок от Президента Туркменистана за победу на ЧМ по вольной борьбе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал распоряжение о вручении автомобиля Toyota Camry V6 2023 года выпуска спортсмену Алп Арслану Бегенджову, завоевавшему золотую медаль на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе в Испании. Соревнования проходили в начале сентября в городе Понтеведра, сообщает TDH.

Как отмечается в президентском распоряжении, награждение проводится с учетом личного вклада спортсмена в развитие туркменского спорта и повышение спортивного авторитета страны на международной арене. Бегенджов, являющийся студентом Туркменского государственного института финансов, одержал победу в своей возрастной категории до 20 лет.

Подаренный автомобиль – белая Toyota Camry V6 – станет признанием заслуг молодого борца в популяризации спортивных достижений Туркменистана.

Напомним, Бегенджов завоевал на чемпионате мира по вольной борьбе среди атлетов не старше 20 лет первую для Туркменистана золотую медаль в этом олимпийском виде спорта. Этого успеха он добился в весовой категории до 79 кг, в которой титул сильнейшего оспаривали 27 борцов. На пути к награде высшего достоинства Алп Арслан не проиграл своим соперникам ни одного очка, одержав пять побед с общим счётом 46:0.