S&P Global Commodity Insights рассматривает возможности расширения присутствия в Туркменистане

В рамках Международной конференции и выставки «Строительство, Промышленность и Энергетика Туркменистана» (CIET 2024) аналитик S&P Global Commodity Insights Максим Исмагилов рассказал корреспонденту Turkmenportal о перспективах сотрудничества компании с Туркменистаном.

S&P Global Commodity Insights, являющаяся одним из крупнейших мировых поставщиков информационных услуг с штатом более 35 000 сотрудников, проявляет активный интерес к развитию партнерства с туркменским рынком. Компания специализируется на предоставлении аналитической информации по широкому спектру товарных рынков, включая нефть, газ, удобрения и сельскохозяйственную продукцию.

«Мы планируем встречу с представителями туркменской биржи. С обеих сторон есть желание сотрудничать. Наша цель — поделиться знаниями и помочь в принятии более информированных решений участникам рынка», — отметил Исмагилов.

Особый интерес для компании представляет сектор удобрений Туркменистана.

«Туркменистан обладает богатыми запасами природного газа, который является сырьем для производства азотных удобрений. В стране уже производится карбамид и селитра, обсуждаются планы по строительству новых заводов», — подчеркнул аналитик.

По словам Исмагилова, компания готова предложить туркменским предприятиям комплексную поддержку, включая доступ к глобальной аналитике, консультации экспертов и актуальную информацию о мировых рыночных трендах.

«Особенно важно, что наши клиенты получают не просто доступ к данным, но и возможность прямого диалога с экспертами для обсуждения конкретных вопросов и ситуаций», — подчеркнул он.

Вопрос открытия представительства в Туркменистане остается открытым и будет зависеть от развития сотрудничества и рыночного спроса. Пока взаимодействие может осуществляться через региональный офис в Казахстане, однако компания внимательно следит за развитием туркменского рынка и готова рассмотреть возможность расширения своего присутствия в стране

Впечатления о культурном наследии

Находясь в Ашхабаде впервые, Максим Исмагилов был впечатлён как современным обликом города, так и его богатым историческим наследием.

« Ашхабад — очень светлый и красивый город с впечатляющей архитектурой и множеством фонтанов. Особенно запомнилось посещение древней Нисы, которая раскрывает богатую историю страны, влияние различных цивилизаций — от греков и римлян до персидской империи», — поделился эксперт.

Особое впечатление на гостя произвел Музей ковров, где он познакомился с уникальным искусством туркменского ковроткачества.