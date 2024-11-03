Energy China и Çalık Energy платиновые партнеры международной выставки CIET 2024 в Туркменистане

Компании Energy China и Çalık Energy являются платиновыми партнерами Международной конференции и выставки «Строительство, Промышленность и Энергетика Туркменистана» (CIET 2024), которая пройдет в Ашхабаде с 3 по 5 ноября 2024 года.

Масштабное мероприятие, организуемое ведущими министерствами Туркменистана совместно с хякимликом города Ашхабада, посвящается развитию промышленности, строительства и энергетики страны. Особое внимание уделяется второму этапу строительства умного города Аркадаг, включая развитие медицинского и перерабатывающего кластеров.

В рамках конференции планируется подписание ряда меморандумов и контрактов, проведение семинаров и круглых столов с участием международных экспертов. Программа также включает посещение Автобана и новых промышленных объектов страны.