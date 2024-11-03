Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Монголию с государственным визитом

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух направил официальное письмо Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразил признательность за гостеприимство, оказанное монгольской делегации во время недавнего государственного визита, сообщает ТДХ.

В своем послании глава Монголии особо отметил впечатления от посещения Туркменистана. Президент подчеркнул уникальные природные особенности, высокий уровень развития и процветания страны, а также гостеприимство туркменского народа.

Отдельное внимание в письме было уделено участию в праздновании 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги, выдающегося туркменского поэта и мыслителя, основоположника современной туркменской литературы.

Ухнаагийн Хурэлсух высоко оценил результаты официальных переговоров, в ходе которых было принято Совместное заявление о межгосударственных отношениях и сотрудничестве между двумя странами. По мнению монгольского лидера, подписанные документы значительно укрепят сотрудничество в различных сферах, включая сельское хозяйство, транспорт, логистику, туризм, культуру и образование.

В завершение письма Президент Монголии пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Монголию с государственным визитом в удобное для него время, отметив древнюю историю своей страны, её «вечное голубое небо и бескрайние равнины».

Послание завершается добрыми пожеланиями крепкого здоровья и счастья Президенту Туркменистана, а также пожеланиями процветания туркменскому народу.