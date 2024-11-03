УНП ООН в Туркменистане проводит молодежный конкурс

Региональный офис Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Туркменистане объявил о запуске молодежного конкурса «Творческие решения для безопасного мира».

Конкурс приурочен к Международному дню борьбы с транснациональной организованной преступностью, который отмечается 15 ноября.

Граждане Туркменистана в возрасте от 9 до 30 лет могут принять участие в конкурсе в следующих категориях:

Постер с хэштегом – создание оригинального постера с хештегом-призывом против организованной преступности.

Творческое послание – выразительный и краткий пост.

Видеосообщение продолжительностью до 30 секунд.

Рисунки, выполненные вручную карандашами, красками или фломастерами (для участников в возрасте от 9 до 14 лет).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму и загрузить свою работу по ссылке или отсканировав QR-код.

Срок подачи заявок: до 15 ноября .

Победители конкурса будут приглашены на церемонию вручения призов в здание ООН 19 ноября.

Контактный телефон: +99363297768.