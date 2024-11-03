Туркменских предпринимателей приглашают на международную выставку в Тегеране

Посольство Исламской Республики Иран в Ашхабаде направило приглашение туркменским предпринимателям принять участие в 10-й международной выставке горнодобывающей промышленности, подземных ресурсов и дорожного строительства. Масштабное мероприятие пройдет в Тегеране с 23 по 26 ноября 2024 года.

По информации Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана, организаторы выставки предоставляют участникам из Туркменистана специальные условия, включающие бесплатное трехдневное размещение в четырехзвездочном отеле, питание и трансфер по городу. Кроме того, в рамках мероприятия запланирован бизнес-форум, где представители деловых кругов двух стран смогут установить новые партнерские контакты.

Заинтересованным предпринимателям необходимо обратиться в СППТ для оформления участия в выставке. Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте выставки www.iranconmine.com.

Данное мероприятие открывает новые возможности для расширения туркмено-иранского торгово-экономического сотрудничества в сфере промышленности и технологий.