Приложение Galkan töleg для оплаты штрафов ПДД стало доступно на iOS в Туркменистане

В Туркменистане Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение Galkan töleg, теперь доступное как в Google Play, так и в App Store. Приложение разработано для удобной онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Пользователям доступна простая регистрация через мобильный телефон с подтверждением по SMS-коду.

В ближайшее время функционал приложения будет существенно расширен и будет включать:

Оплату штрафов полиции онлайн

Электронную очередь в паспортном столе

Доступ к услугам Службы пожарной безопасности

В разделе «Служба дорожного движения» планируется добавить возможности: