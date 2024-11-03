Приложение Galkan töleg для оплаты штрафов ПДД стало доступно на iOS в Туркменистане
В Туркменистане Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение Galkan töleg, теперь доступное как в Google Play, так и в App Store. Приложение разработано для удобной онлайн-оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Пользователям доступна простая регистрация через мобильный телефон с подтверждением по SMS-коду.
В ближайшее время функционал приложения будет существенно расширен и будет включать:
- Оплату штрафов полиции онлайн
- Электронную очередь в паспортном столе
- Доступ к услугам Службы пожарной безопасности
В разделе «Служба дорожного движения» планируется добавить возможности:
- Замены водительского удостоверения
- Замены технического паспорта автомобиля
- Регистрации и восстановления государственных номеров