Президент Туркменистана поздравил спортсменов-победителей международных турниров

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления спортсменам национальных сборных, достигшим высоких результатов на международных соревнованиях 2024 года. В своём обращении глава государства особо отметил, что благодаря масштабным инициативам Героя-Аркадага, авторитет страны на мировой спортивной арене поднялся на новый уровень, а развитие спорта и здорового образа жизни остаётся приоритетным направлением государственной политики:

Уважаемые участники церемонии!

Дорогие спортсмены!

От всей души поздравляю с успешным выступлением и призовыми местами на крупных международных соревнованиях в 2024 году, проходящем под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги»!

Благодаря грандиозным начинаниям Героя-Аркадага авторитет нашей страны на мировой спортивной арене поднялся на новый высокий уровень. Охрана здоровья человека и утверждение в обществе принципов здорового образа жизни, воспитание всесторонне развитой молодёжи, популяризация физкультуры, большого спорта и олимпийского движения, а также наращивание международного партнёрства в спорте составляют приоритет государственной политики.

Уважаемые друзья!

В Туркменистане сформирована надёжная платформа для широкого плодотворного сотрудничества в области спорта: наша страна поддерживает целевое взаимодействие с более шестьюдесятью государствами.

Вместе с тем в рамках Организации Объединённых Наций наша независимая нейтральная Отчизна выступает с конструктивными инициативами для укрепления международного партнёрства в спорте и как член Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии вносит значительный вклад в расширение олимпийского движения.

По предложению Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций единогласным решением приняла Резолюции об объявлении 3 июня Всемирным днём велосипеда и «Интеграция массового велосипедного движения в систему общественного транспорта для достижения устойчивого развития». Наша страна также избрана в состав Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физкультуре и спорту на 2023–2027 годы (CIGEPS).

6 сентября 2024 года на 78-й сессии Генассамблеи ООН при единогласной поддержке государств-членов Сообщества Наций была принята инициированная Туркменистаном Резолюция «Игры Организации Объединённых Наций». Кроме того, 24 мая 2024 года в столице на высоком организационном уровне прошло заседание Совета глав правительств СНГ: его решением Ашхабад был объявлен Городом новых спортивных возможностей Содружества. Факт принятия данных документов поз­волит нашей Отчизне внести значительный вклад в поддержание мира и дружбы, утверждение принципов здорового образа жизни, а также существенно расширить и усилить контакты, совместные действия с международными структурами.

За последнее время в Олимпийском городке, не имеющем аналогов в Центральноазиатском регионе, с успехом прошло множество крупных соревнований, и это в полной мере подтвердило способность Ашхабада организовать на высоком уровне мировые турниры. Наглядный пример тому – решение на состоявшемся 31 мая 2024 года конгрессе Азиатской теннисной федерации об объяв­лении Теннисного комплекса в структуре столичного Олимпийского городка учебно-тренировочным центром Азии по теннису.

Стоит отметить, что в регионах, городах Ашхабад и Аркадаг было построено и сдано в эксплуатацию множество объектов спортивной инфраструктуры, в частности, многопрофильные стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, ипподромы и профильные школы. Наша молодёжь, связавшая свою судьбу со спортом, успешно выступает на турнирах не только национального уровня, но и регионального и международного, приумножая спортивный авторитет Родины, демонстрирует блестящий образец пат­риотизма, бесстрашия и мастерства.

Дорогие участники церемонии!

В Программе поддержки и развития физкультуры и спорта в Туркменистане в 2021–2025 годах и Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» определены стоящие перед нами небывалые задачи – прославление туркменского спорта, превращение нашей страны в современный центр проведения международных турниров и олимпийских игр.

Мы создадим новую спортивную инфраструктуру за счёт ориентирования потенциала спорта в интересах мира и дружбы, а также все условия для подготовки сегодня истинных любителей и мастеров спорта. Занятие молодёжью физкультурой и спортом, как известно, – веление времени: спорт является источником здоровья и красоты.

Счастливая молодёжь независимой нейтральной Отчизны!

Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства открывает перед вами новую веху спортивных достижений. Ныне, когда формируется передовая национальная система спорта, задача повышения авторитета нашей страны в этой области выпадает прежде на вашу долю. Уверен, что блестящими успехами на соревнованиях вы вознесёте Стяг нашей Родины – Туркменистана – и тем самым приумножите его авторитет.

Уважаемые участники церемонии!

Дорогие спортсмены!

Вновь сердечно поздравляю с достижениями на международных турнирах!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в деле повышения авторитета Отчизны на международной спортивной арене!

Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.