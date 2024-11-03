В Ашхабаде прошла встреча с делегацией Международного валютного фонда

Вчера в МИД Туркменистана прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с советником, главой миссии МВФ по Азербайджану и Туркменистану Анной Роуз Бордон.

Как сообщается на сайте МИД Туркменистана, стороны обсудили нынешнее положение и перспективы развития сотрудничества.

Во время переговоров подчеркнута приверженность укреплению взаимодействия, в том числе по вопросам, связанным с намерением Туркменистана вступить во Всемирную торговую организацию. С 2022 года Туркменистан имеет статус присоединяющейся страны («активный наблюдатель»). В этой связи была отмечена значимость оказания консультативной поддержки МВФ.

Участники подчеркнули необходимость консолидации усилий, направленных на развитие сотрудничества, отмечает источник.