Вблизи города Аркадаг возводится уникальный монумент

На въезде в город Аркадаг ведется строительство нового кольцевого перекрестка с впечатляющим монументом.

Центральным элементом композиции станет масштабная скульптурная группа «Руки, образующие сердце» с силуэтом ахалтекинского скакуна в центре.

Кольцевой перекресток с монументом располагается в 1,5 километрах от кольцевой развязки Акхан на Копетдагском шоссе.

Архитектурное решение органично вписывается в современный облик города Аркадаг, подчеркивая его динамичное развитие и культурное своеобразие.

На фотографии запечатлен процесс монтажа основной конструкции монумента – величественных белоснежных рук, формирующих символическое сердце.