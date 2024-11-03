Более 150 компаний соберутся на XVII международной выставке «Туркментел-2024»

С 14 по 16 ноября в Ашхабаде состоится XVII международная выставка и научная конференция «Туркментел-2024». Масштабное мероприятие объединит более 150 руководителей и представителей международных организаций, производственных компаний и разработчиков программного обеспечения. Свои достижения на выставке представят более 60 зарубежных и местных компаний.

Участники продемонстрируют последние разработки в области цифровой экономики, кибербезопасности, защиты информации, телекоммуникаций, информационных и компьютерных технологий. Особое внимание будет уделено оборудованию спутниковой связи и стандартам мобильной связи 5G.

В рамках форума агентство «Туркменарагатнашык» совместно со Всемирным почтовым союзом проведет семинар «Цифровой переход в почтовой системе». Кроме того, состоится подведение итогов конкурса инновационных проектов «Цифровое решение-2024» с торжественной церемонией награждения победителей.

Как сообщило ТДХ, о подготовке к форуму доложил генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М. Чакыев на правительственном заседании 1 ноября.

Президент Сердар Бердымухамедов, заслушав доклад, отметил успешное внедрение цифровых технологий в стране. «XVII международная выставка и научная конференция «Туркментел-2024» будет иметь важное значение для внедрения передовых инновационных технологий и укрепления международного сотрудничества в этой области», — подчеркнул глава государства, поручив руководителю агентства обеспечить качественную подготовку и проведение международного мероприятия на высоком уровне.

Форум обещает стать значимой площадкой для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций.