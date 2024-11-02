Туркменский специалист впервые принял участие в организации профессионального теннисного турнира ATP 250

Представитель Федерации тенниса Туркменистана Бегмухаммет Моммаев вошел в состав организационного комитета профессионального теннисного турнира ATP 250 Almaty Open, который прошел с 13 по 20 октября в Алматы. Это первый случай привлечения туркменского специалиста к организации соревнований такого уровня, отмечает издание «Туркменистан: Золотой век».

Турнир ATP 250 Almaty Open с призовым фондом более 1 миллиона долларов собрал 32 профессиональных теннисиста из 15 стран. Победителем соревнований стал россиянин Карен Хачанов, занимающий 21-ю строчку в мировом рейтинге ATP, который в финале обыграл канадца Габриэля Диалло со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

«Быть приглашённым в числе организаторов звёздного турнира для меня – это высокая честь», – отметил Моммаев, который в настоящее время занимает должность директора Теннисного комплекса в Олимпийском городке Ашхабада и работает тренером в Федерации тенниса Туркменистана.

В ходе ATP 250 Almaty Open Бегмухаммет Моммаев отвечал за координацию участников, организацию регистрации, подготовку площадки, контроль за выполнением расписания мероприятий, обеспечение своевременной раздачи материалов, поддержку персонала в ходе турнира, а также помощь в решение любых организационных вопросов и устранении возникающих проблем.

Примечательно, что приглашение туркменского специалиста совпало с признанием Федерации тенниса Туркменистана одной из самых быстро развивающихся организаций в Азии по решению Генеральной ассамблеи Азиатской федерации тенниса.