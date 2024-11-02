Игры дружбы ООН: в Туркменистане обсудили новую международную инициативу в области спортивной дипломатии

В Ашхабаде на международной конференции в Институте международных отношений МИД Туркменистана обсудили принятие Генеральной Ассамблеей ООН новой резолюции «Игры дружбы ООН», инициированной совместно Туркменистаном и Индией. В мероприятии приняли участие руководство МИД страны, представители дипломатического корпуса, общественных организаций и спортивного сообщества.

По словам министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, несмотря на распространенное выражение «спорт вне политики», сегодня политика не может существовать вне спорта. Он подчеркнул важность использования спорта как инструмента укрепления дружбы и взаимопонимания между народами.

Как отмечалось в ходе конференции, инициативы Туркменистана по развитию массового физкультурного движения, внедрение в обществе здорового образа жизни, развитие спортивной дипломатии находят широкую поддержку мирового сообщества.

Одним из свидетельств тому является принятие единогласным решением по предложению Туркменистана на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития», а также объявление на заседании Совета глав правительств СНГ города Ашхабад «Городом новых спортивных возможностей Содружества». Наряду с этим следует отметить, что Туркменистан избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту на 2023-2027 годы.

Подчёркивалось, что Туркменистан, обладающий правовым статусом нейтралитета, активно сотрудничает со специализированными учреждениями ООН и другими международными организациями в сферах охраны здоровья населения, популяризации принципов здорового образа жизни, эффективного использования потенциала спортивной дипломатии для объединения людей в интересах укрепления мира и благополучия.