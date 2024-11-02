Глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования Королю Испании

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с наводнениями в Королевстве, вызванными сильными ливнями и приведшими к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и масштабным разрушениям.

От имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично Сердар Бердымухамедов выразил слова искреннего сопереживания и поддержки родным и близким погибших в этот тяжёлый момент, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает ТДХ.

В испанской провинции Валенсия в результате наводнений погибли более 200 человек, около 300 человек были заблокированы из-за затопленных дорог, отмечают испанские СМИ. Многие муниципалитеты остались без питьевой воды и продуктов.