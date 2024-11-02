В Таджикистане прошел творческий вечер, посвященный туркменскому классику

Творческий вечер с участием туркменских и таджикских писателей, поэтов и журналистов на тему «Махтумкули Фраги и туркмено-таджикская дружба» состоялся 31 октября в новой общеобразовательной школе имени Махтумкули района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан.

Как сообщается в пресс-релизе Посольства Туркменистана в Таджикистане, мероприятие проведено по инициативе Посольства Туркменистана в Республике Таджикистан при активной поддержке Национальной академии наук и Союза писателей Таджикистана.

Спикерами мероприятия выступили туркменский посол А.Гочмырадов, президент Национальной академии наук Таджикистана Кобилджон Хушвахтзода, председатель комиссии по депутатской этике Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Файзулло Баротзода, первый заместитель председателя Союза писателей Таджикистана Ато Мирходжа, член Союза писателей Таджикистана, писатель, переводчик и драматург Ато Хамдам и другие.

Также в мероприятии приняли участие дипломаты, аккредитованные в Республике Таджикистан.

Было отмечено, что творчество Махтумкули Фраги имеет большое значение не только для туркмен, но и для всех народов мира, и мероприятия такого формата служат ярким примером культурного сотрудничества между Туркменистаном и Таджикистаном.

В рамках творческого вечера была также организована выставка, посвященная жизни и творчеству великого поэта.

Напомним, что общеобразовательная средняя школа имени Махтумкули на 540 мест открылась в дайханском объединении «Эргеш Султанов» района Дусти Хатлонской области Республики Таджикистан 1 сентября этого года. Строительство школы велось в Таджикистане силами туркменских строителей в соответствии с подписанным в декабре 2022 года Постановлением Президента Туркменистана.